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Європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа

Новини » Спорт     26.03.2020 - 12:43
Європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа
Фото: спершу чемпіонати, потім - єврокубки (facebook.com/premierleague)

І тільки після цього будуть дограні єврокубки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і Асоціація європейських клубів (ЕСА) розраховують дограти європейські чемпіонати до 15 липня. Про попереднє рішення представники організацій домовились на засіданні робочої групи, повідомляє Corriere dello Sera.

При цьому поєдинки будуть проходити за прискореним графіком, кожні три дні. І тільки після завершення чемпіонатів буде дограна решта матчів єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Також не виключені варіанти, що в країнах, де ситуація до 15 травня не нормалізується, сезони залишаться замороженими.

Через загрозу поширення коронавірусу припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі. Першості планували завершити до 30 червня.

Раніше УЄФА переніс на невизначений термін фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубки були припинені на стадії 1/8 фіналу.

Також фінали ЛЧ та ЛЄ, спочатку заплановані на травень 2020 року, перенесені. Рішення про нові дати поки не прийнято. Фінал Ліги чемпіонів повинен був відбутися 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи - 27 травня в Гданську.

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