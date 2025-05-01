Замкомандира "Тайфуна" Павел Гвозденко: Вчерашние геймеры уже уничтожили "Борисоглебск-2"

Отряд спецназначения беспилотных систем "Тайфун" Национальной гвардии работает в самых горячих точках фронта. Замкомандира спецотряда Павел Гвозденко в интервью РБК-Украина рассказал, как бойцам удается уничтожать технику ворона на миллионы долларов и что помогло остановить наступление россиян на Покровск.

Главное:

Как бойцы "Тайфуна" ликвидировали мощный комплекс РЭБ РФ под Покровском?

Почему в подразделение берут геймеров?

Как удалось остановить наступление РФ на Покровск?

Где работает "Тайфун" и как взаимодействует с другими подразделениями?

В ноябре украинские силы одержали громкую победу, ликвидировав одно из самых мощных средств электронной борьбы российской армии – комплекс "Борисоглебск-2".

По словам заместителя командира спецподразделения "Тайфун" Павла Гвозденко, именно эта операция стала поворотной в сдерживании врага под Покровском. Как проходила спецоперация и чем особенной была эта оборона – замкомандира "Тайфуна" рассказал РБК-Украина. Полную версию разговора смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

Создание спецотряда

Спецотряд "Тайфун" – достаточно молодое подразделение, но с долгой боевой историей. Проект создания подразделения стартовал год назад, в начале лета, став третьим отрядом специального назначения в Нацгвардии. Костяк команды составили люди с соответствующим опытом, и официальный набор в "Тайфун" начался в начале сентября.

В отличие от предыдущих, более засекреченных отрядов, набор в "Тайфун" сопровождался активной информационной кампанией, рассказывает заместитель командира.

"Раньше такие отряды были более засекречены и, в принципе, было очень мало информации в информационном пространстве относительно таких проектов. В связи с тем, что непросто уже было найти людей в команду, потому что мы видели проблемы с мобилизацией, уже желающих не так много было, соответственно, принято решение больше разрекламировать эту историю", – говорит Гвозденко.

Благодаря этому удалось быстро набрать персонал, который после обучения уже присоединился к боевым экипажам и выполнял задачи на фронте.

Особый отбор

Поскольку подразделение специализируется на работе с беспилотными системами, отбор кандидатов имел свои особенности. Пол и возраст не имели ключевого значения, ведь это специфическая работа. "Предпочтение отдавалось не только физически подготовленным лицам, но и тем, кто имел навыки работы с дронами, инженерный опыт или был геймером", – отмечает заместитель командира.

Это объясняется тем, что управление беспилотниками требует специфических технических умений и быстрой реакции. Гвозденко подчеркивает, что ключевым фактором является самомотивация: даже без предварительного опыта, но с сильным желанием человек может овладеть необходимыми навыками.

Главная задача спецподразделения – поддерживать бригады, которые удерживают фронт, – Павел Гвозденко

"Тайфун" – там, где тяжелее всего

Основная задача "Тайфуна" – поддержка бригад, которые удерживают линию обороны. В критических ситуациях, когда враг осуществляет наступление с использованием большого количества техники и живой силы, спецназовцы выезжают на направление и помогают стабилизировать ситуацию.

"Наши экипажи работают на наиболее горячих направлениях, работают довольно таки эффективно. Основная задача их – стабилизировать ситуацию, не дать врагу продвигаться вперед", – рассказывает Гвозденко.

Отряд был сформирован из новой команды, хотя около 20 человек перешли из подразделения "Омега" Национальной гвардии, имея значительный боевой опыт. Это позволило быстро и эффективно организовать работу.

"Наша команда очень самомотивированная, и это классно, потому что ты не можешь сбрасывать свой темп, когда ты смотришь, как выкладываются люди рядом с тобой, и понимаешь, что должен быть в тонусе. Я даже с возрастом немножко больше 40, но все-таки стараюсь всегда не отставать. Потому что когда ты еще заместитель командира – как раз занимаешься боевой работой", – говорит Павел.

Удар по техническому сердцу врага – "Борисоглебск-2"

Согласно данным спецназовцев, российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" является одним из самых дорогих и эффективных средств противодействия дронам и связи. В начале войны у России было 14 таких систем. На момент операции три из них уже были уничтожены, а четвертый стал добычей украинских бойцов в районе Покровска.

"Мы не могли поверить, что удалось обнаружить такой серьезный объект. Но после девяти точных боевых вылетов – комплекс был уничтожен", – вспоминает собеседник.

Операция стала возможной благодаря точной работе разведки бригады "Червона Калина" и эффективной координации с пилотами беспилотников.

Почему же эта операция была уникальной? По словам заместителя командира, ключевым фактором успеха стало то, что в момент удара "Борисоглебск-2" еще не был включен. Иначе дрону не удалось бы даже приблизиться: система глушит все вокруг, включая собственную технику РФ. Это и стало слабым местом.

"Если бы он был активирован, у нас не было бы шансов. Но россияне не могут работать с ним постоянно, потому что глушатся даже их собственные сигналы", – объясняет Гвозденко.

По его словам, уничтожение этого комплекса стало не только символической, но и стратегической победой, которая существенно повлияла на ход событий на Донбассе.

Вся команда спецподразделения очень мотивирована, говорит замкомандира

Битва за Покровск: как удалось остановить наступление РФ

Параллельно с операцией уничтожения комплекса, подразделение "Тайфун" участвовало в обороне Покровска. Это направление, где Россия пыталась продвинуться к Константиновке, чтобы обрезать логистические пути значительного участка восточного фронта.

Противник задействовал пехоту, бронетехнику и РЭБ. Но благодаря качественной оборонительной стратегии, массовому использованию FPV-дронов, самолетов-бомберов и плодотворному сотрудничеству с другими подразделениями украинским защитникам удалось сдержать нашествие.

"Без дронов удержать город было бы невозможно. Пехота, БПЛА-подразделения и командиры объединили усилия, чтобы не допустить продвижения врага. Хотя и были допущены определенные ошибки, но главный результат очевиден – Покровск до сих пор остается под контролем Украины", – поясняет Гвозденко.

Особенно важным было взаимодействие с пехотой, которая удерживала позиции во время массированных атак. Командир подразделения признает: несмотря на то, что 90% эффективности обеспечивают дроны, основная психологическая и физическая нагрузка ложится именно на пехоту.

"В общем, уничтожение такого дорогого и стратегически важного комплекса, как "Борисоглебск-2", и успешная оборона Покровска – это пример того, как синергия между разведкой, дронами и командной сплоченностью дает реальные результаты на фронте", – отмечает Павел.

Операции по поражению вражеской техники

Команда "Тайфун" регулярно выполняет боевые задачи по уничтожению тяжелой техники врага: танков, БМП, грузовиков, артиллерии, РСЗО и логистических колонн. По словам Гвозденко, такие операции проводятся ежедневно, а иногда – десятками ударов в сутки.

"Был случай, когда ночью наши экипажи буквально "вылетели на охоту" и наткнулись на колонну. Первый танк уничтожили – остальные развернулись и убежали", – рассказал офицер.

Такие операции проводятся в тесной координации с артиллерией и пехотой, а эффективность ударов фиксируется видео- и фотодоказательствами. Вражеское командование, со своей стороны, постоянно пытается менять тактику, уменьшая количество техники на передовой, чтобы избежать потерь.

"Тайфун" регулярно выполняет боевые задачи по уничтожению тяжелой техники врага

"Основные цели подразделения – это колонны снабжения с топливом и боеприпасами, танки и бронетранспортеры, которые выдвигаются, также – артиллерийские расчеты и РСЗО, РЭБ и ПВО, а иногда даже плавсредства и понтонные переправы", – перечисляет Гвозденко.

Благодаря усовершенствованной разведке и быстрой передаче данных ударные дроны "Тайфуна" часто уничтожают технику противника еще до ее вступления в бой. "Как только враг начинает "двигаться", мы уже знаем координаты и ждем. Экипаж получает задание – и техника пылает", – говорит Гвозденко.

Дроны против брони – технологии, которые меняют ход войны

С начала полномасштабного вторжения Украина совершила технологический прорыв в сфере беспилотной авиации. Если раньше дроны использовались преимущественно как разведчики, то сегодня это полноценная ударная сила, которая существенно изменила баланс сил на поле боя.

Спецподразделение "Тайфун" – один из лидеров в применении новейших БПЛА в боевых условиях. По словам Гвозденко, именно дроны стали главным инструментом сдерживания и уничтожения российской живой силы и техники. Сейчас дальность полетов увеличилась до 65+ километров, а цель – достичь 100 км. Это позволяет уничтожать технику, которую враг отводит в глубину тыла.

"Если раньше дрон долетал максимум на 15 километров, то сейчас мы летим 65 километров, планируем операции с расстоянием до 100 километров. Сегодня мы уже говорим о десятках километров и точечных ударах по логистике. Это уже совсем другой уровень войны", – отмечает он.

Сейчас в отряде на вооружении есть FPV-дроны-камикадзе с видеопередачей в реальном времени. Они используются для уничтожения пехоты, легкобронированной техники, наблюдательных пунктов, блиндажей. Их главным плюсом является маневренность и точность. В применении подразделения также есть бомберы самолетного типа.

"Это большие дроны, сбрасывающие боеприпасы с высоты. Чаще всего работают ночью, незаметно для вражеской ПВО. Идеальны для ударов по тыловым позициям, РЭБ, складам и технике", – рассказывает Павел.

Силы обороны также массово используют дроны на оптоволокне – новейший тип аппаратов, которые не излучают радиосигнал и, соответственно, не поддаются глушению. Работают на особо сложных участках фронта, где враг применяет мощные средства радиоэлектронной борьбы.

Война не стоит на месте и необходимо постоянное усовершенствование как самих дронов, так и боеприпасов. "FPV-дроны оснащаются термобарическими зарядами, имеющими высокую поражающую силу. Кроме того, частные украинские производители изготавливают боеприпасы специально под различные задачи: противотанковые, противопехотные, фугасные", – отметчает Гвозденко.

Спецподразделение "Тайфун" приглашает присоединиться к команде (facebook.com/zagintaifunua)

Почему важно присоединяться к войску прямо сейчас

Подразделение расширяется и активно набирает новых людей – от пилотов до инженеров. Особых требований к возрасту нет: главное – мотивация и желание учиться. Все новички проходят боевую подготовку и попадают именно в команду "Тайфун" без риска быть переброшенными в другие подразделения.

"Мы строим команду лидеров. Здесь каждый на своем месте – и пилот, и инженер, и разведчик", – подчеркивает заместитель командира.

Чтобы присоединиться к спецподразделению:

Зайдите на сайт typhoon.ua. Заполните анкету Ожидайте обратной связи – с вами свяжется специалист Пройдите боевую подготовку (БЗВП) и становитесь частью команды

"Украина нуждается не только в технике, но и в людях, которые готовы ее применять. Если вы не готовы к штурму – присоединяйтесь к БПЛА-подразделению. Если не можете воевать – помогайте донатами. Победа зависит от каждого из нас!", – говорит Гвозденко.