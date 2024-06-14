Евро-2024: Бельгия, Словакия, Румыния и Украина – превью группы E турнира

Евро-2024, Группа E. Расписание матчей

Румыния – Украина – 17 июня, 16:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Бельгия – Словакия – 17 июня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майне)

Словакия – Украина – 21 июня, 16:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Бельгия – Румыния – 22 июня, 22:00 ("Кельн Стэдиум", Кельн)

Словакия – Румыния – 26 июня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майне)

Украина – Бельгия – 26 июня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Бельгия

Рейтинг ФИФА: 3-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: вице-чемпион (1980)

Главный тренер: Доменико Тедеско

Капитан: Кевин Де Брюйне

Ведущий игрок: Ромелу Лукаку

Вскоре пройдет уже шесть лет со времени бронзового успеха "красных дьяволов" на Мундиале, а бельгийская сборная до сих пор в топ-3 лучших команд планеты. Так, по крайней мере, считают составители классификации ФИФА. На деле же Бельгия едва вышла в четвертьфинал Евро-2020 и опозорилась на ЧМ-2022, уехав домой после группового этапа. "Золотое поколение" бельгийцев осталось без больших побед.

Правда, часть той генерации прибыла в Германию под крылом Доменико Тедеско. 38-летний специалист взял на чемпионат Европы всего на два года младшего Яна Вертонгена, 35-летнего Акселя Витселя, Тому Менье и Кевина Де Брюйне (по 32 года), а также Янника Карраско с Ромелу Лукаку (по 30). Минимум трио ветеранов еще и следует ожидать в основе.

Никаких нареканий из этой шестерки к Де Брюйне. Хавбек, когда здоров, остается сверхважным для "Манчестер Сити" требовательного Пепа Гвардиолы. Голы, ассисты, радиоуправляемые передачи – на заоблачном уровне. А вот к другим вопросам немало. К примеру, Вертонген хоть и основной, но только в "Андерлехте", а Лукаку в течение сезона с "Ромой" имел несколько безголевых серий.

Впрочем, в схему 4-2-3-1 Тедеско привлек и нескольких молодых. Амаду Онана (22 года) и Жереми Доку (21) должны выходить в старте сборной Бельгии после яркого сезона в чемпионате Англии. Тем временем третий бомбардир Бундеслиги Лоис Апенда из РБ "Лейпциг" может отправить в запас самого Лукаку. Вариативность в средней линии и нападении делает Бельгию фаворитом квартета.

Словакия

Рейтинг ФИФА: 48-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: 1/8 финала (2016)

Главный тренер: Франческо Кальцона

Капитан: Милан Шкриньяр

Ведущий игрок: Роберт Боженик

Словацкие "соколы" становятся завсегдатаями европейских первенств. Грядущий турнир будет для национальной команды третьим подряд со времени "бархатного развода" с Чехией. Сборная Словакии образца 2024-го остается загадкой. Подопечные Франческо Кальцоны пробились на чемпионат из группы, где всех громила сборная Португалии. Впрочем, быть сильнее Люксембурга или Боснии – слабое утешение.

Главная проблема словацкой команды в отсутствии звезды масштаба Марека Гамшика. Но ряд опытных бойцов делают Словакию крепким орешком. "Хребет" сборной образуют 35-летний вратарь Мартин Дубравка из "Ньюкасла", центрбек "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр (29 лет), а также сверстники последнего – хавбеки Станислав Лоботка ("Наполи") и Ондрей Дуда ("Верона") ). И, конечно, суперветеран в лице 37-летнего Юрая Куцки из "Слована".

Парадокс, но подвигов ждут от других. На уровне соперников на Евро-2024 интересно посмотреть на 22-летнего полузащитника Томаша Суслова и 24-летнего нападающего Роберта Боженика. Первый приложился к героическому спасению от вылета из Серии А "Вероны" (3 мяча, 5 ассистов), а второй стал лучшим бомбардиром в сезоне "Боавишты" (11 голов). Талант "Фейеноорда" Лео Сауэр, годящийся в сыновья ветеранам (18 лет), получил поездку на чемпионат авансом.

К чести Кальцоны его сборная Словакии не отходит от смелой схемы 4-3-3 даже в поединках с грандами. В частности, "соколы" играли так против звездной Португалии – хоть и проиграли дважды, но в целом выглядели достойно (0:1, 2:3). В остальных восьми матчах квалификации словацкая команда с этой формацией одержала 7 побед.

Румыния

Рейтинг ФИФА: 46-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (2000)

Главный тренер: Эдвард Йорданеску

Капитан: Николае Станчу

Ведущий игрок: Разван Марин

Возвращается на европейское первенство сборная Румынии. После ухода на заслуженный отдых "золотого поколения" 90-х во главе с Георге Хаджи национальная команда в третий раз пробилась на чемпионат. Впрочем, лучшим результатом остается выступление на Евро-2000, когда Румыния вышла в 1/4 финала со второго места в группе со сборными Португалии, Англии и Германии.

В квалификации к чемпионату Европы-2024 "трехцветные" не потерпели ни одного поражения и уверенно выиграли секстет, где также соревновались Швейцария и Израиль. Однако в этом году подопечные Эдварда Йорданеску разочаровывают. В четырех спаррингах румынская команда ни разу не победила и забили всего три мяча, хотя в соперниках были всего лишь Лихтенштейн, Болгария, Колумбия и Северная Ирландия.

Скорее всего, на Евро-2024 сборная Румынии будет играть по схеме 4-2-3-1. "Трехцветные" будут ставить прежде всего на грамотную игру в обороне и молниеносные контратаки. Роль конструктора в последних будет принадлежать Развану Марину. Он приложился к сохранению прописки "Эмполи" в Серии А и стал вторым ассистентом сборной в отборе. Лучший же в этой роли – Олимпиу Моруцан, которым когда-то интересовалось киевское "Динамо" – пропустит турнир из-за тяжелой травмы ахилла.

Перспективы румынской сборной будут зависеть от исхода стартового поединка против Украины. Поражение от "сине-желтых" перед противостоянием со сборной Бельгии резко ухудшит шансы команды Йорданеску-младшего на плей-офф. В то же время, современный регламент позволял выйти в 1/8 финала даже с одной победой. Следовательно, и матч против сборной Словакии будет иметь значение.

Украина

Рейтинг ФИФА: 22-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (2020)

Главный тренер: Сергей Ребров

Капитан: Андрей Ярмоленко

Ведущий игрок: Артем Довбик

В четвертый раз подряд приехала на европейское первенство сине-желтая команда. От сборной Украины после четвертьфинала Евро-2020 ждут не худшего выступления и в этом году. Ожидания подкрепляются очевидным фактом – гораздо больше украинских футболистов выступают в ведущих чемпионатах Европы. С другой стороны, турнирная сетка не столь благоприятна, как три года назад.

Сергей Ребров взял в Германию сильнейших, по крайней мере, на собственный взгляд. Да, можно спорить о целесообразности вызова Максима Таловерова, Сергея Сидорчука или Руслана Малиновского. Но ни один из них не будет основным, а кто-то, вполне вероятно, не проведет на поле ни единой минуты. Как и было бы с теми, кто остался дома.

Три спарринга перед Евро-2024 тренерский штаб использовал не для отработки моделей противостояния соперникам в группе, а ради игровой практики привлеченным исполнителям. В то же время, контрольный матч против Молдовы очертил контуры основного состава "сине-желтых". Теперь кадровая интрига держится из-за повреждения Виталия Миколенко. Слева могут сыграть Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко. Для последнего травма защитника стала шансом, ведь место в центре поля отвоевал Николай Шапаренко.

Главный же актив сборной Украины – в линии атаки. Лишь три сборные на чемпионате могут похвастаться наличием в составе лучшего бомбардира одного из топ-5 чемпионатов Европы. И если Англия и Франция в этом списке не удивляют, то появление Украины стало сенсацией. Артем Довбик роскошно освоился в Ла Лиге и в погоне за трофеем Пичичи оставил с носом целую россыпь звезд. Теперь настал черед голевых подвигов на немецкой земле, а реактивно-взрывные вингеры Виктор Цыганков и Михаил Мудрик должны всячески помогать.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы E

Бельгийская сборная со всеми критическими стрелами в свою сторону осталась основным фаворитом квартета. "Красные дьяволы" будут стремиться пройти групповой этап без поражений и стать первыми, чтобы получить более слабого соперника в 1/8 финала. Сборная же Украины – вторая в очереди на выход в плей-офф, поскольку ее звезды играют в более сильных команд-соседок клубах.

"Сине-желтые" получили самый лучший календарь. В первых двух турах подопечные Реброва встретятся со сборными Румынии и Словакии, так что при благоприятных условиях могут подойти к финальному противостоянию с Бельгией с шестью очками в активе. А уж там, возможно, получится замахнуться на большее и наказать "красных дьяволов" за недооценку или использование полурезервного состава. Но сначала и самим следует избегать шапкозакидательства.