FT: Россия с 2008 года готовила свой флот для ядерных ударов по Европе

Согласно секретным документам, полученным американскими журналистами от западных источников, Россия разрабатывала стратегию для своего флота, включавшую нанесение ядерных ударов по целям в Западной Европе в случае конфликта с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Эти документы разрабатывались между 2008 и 2014 годами. Они содержат карты с потенциальными целями на западном побережье Франции и координаты военно-морской базы в Барроу-ин-Фернессе на севере Великобритании.

В них также отмечается, что Россия сохранила возможность размещения тактического ядерного оружия на надводных кораблях, несмотря на международные соглашения, а среди носителей такого вооружения отмечаются "противолодочные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на надводных кораблях и подводных лодках", "корабельные и береговые с ядерными боеголовками для поражения группировок ПВО противника".

Примечательно, что возможные атаки на эти объекты были подробно описаны в презентации для российских офицеров, предшествующей полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году. В ней также находилась информация о том, что Россия сохранила способность носить ядерное оружие на надводных кораблях, которое, по словам экспертов, несет значительные дополнительные риски эскалации. Предлагалось наносить "внезапные и превентивные удары", а также "массированные ракетные удары с разных сторон".

Российским офицерам объяснялось, что ядерное оружие, "как правило", предназначено для использования "в сочетании с другими средствами уничтожения" для достижения целей России.

Financial Times пишет, что, согласно документам, цели Балтийского флота России в основном находятся в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радиолокационные пункты и объекты спецподразделений.

Презентация также демонстрирует то, как ее доктрина применима в возможных войнах в Черном и Каспийском морях, и даже в Тихом океане.

"Сценарии включают войны с нынешними союзниками, такими как Китай, Иран, Азербайджан и Северная Корея", - указано в документе.

Западные эксперты отмечают, что эти планы подтверждают готовность России к скорейшему применению ядерного оружия.

"Россия рассматривает тактические ядерные боеголовки как потенциально выигрышное оружие. Они хотят использовать их достаточно быстро в случае конфликта", - заявил Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований Миддлбери.

Другой эксперт, Уильям Альберк, бывший чиновник НАТО, добавил, что Кремль стремится создать страх перед использованием ядерного оружия, чтобы получить преимущество в переговорах с Западом. По его словам, способность России наносить удары по Европе означает, что цели по всему континенту будут оставаться под угрозой с самого начала конфликта.

Альберк также пояснил, что указанные военные объекты в секретных материалах являются небольшой частью "сотень, если не тысяч, целей, нанесенных на карту по всей Европе... включая военные объекты и объекты критической инфраструктуры".

Сообщается, что в июне 2023 года российские военные 12-го подразделения ГРУ провели учения в Калининграде, где отрабатывали загрузку противокорабельных крылатых ракет на корвет типа "Тарантул". По данным НАТО, в этом регионе хранятся незадекларированные запасы тактических ядерных боеголовок РФ.

Журналисты отметили, что на кадрах учений видно, как российские военнослужащие практикуют перемещение ракет, что свидетельствует о возможности быстрого развертывания ядерного оружия в случае обострения конфликта.