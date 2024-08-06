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Премьер Японии раскритиковал ядерные угрозы России на фоне международных усилий по разоружению

Япония, Вторник 06 августа 2024 09:45
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Премьер Японии раскритиковал ядерные угрозы России на фоне международных усилий по разоружению Фото: премьер Японии Фумио Кишида(GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ситуация с ядерным разоружением в мире становится все более сложной из-за вопроса о сокращении ядерных вооружений. Также на это влияют угрозы России применить ядерное оружие.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Во время выступления на памятной церемонии в Хиросиме, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки города, японский премьер отметил, что Япония стала единственной страной в мировой истории, пострадавшей от атомных бомбардировок.

"Углубление раскола в мировом сообществе по вопросу сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают обстановку вокруг ядерного разоружения еще мрачнее", - заявил Кишида.

Премьер Японии пообещал, что их страна приложит реалистические и практические усилия и возглавит международное сообщество, чтобы усилить импульс ядерного разоружения.

"Каким бы непростым был путь в мир без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели", - отметил глава японского правительства.

Кишида также указал на важность предлагаемого Договора о запрещении производства расщепляемых материалов, который запретит производство компонентов ядерного оружия. Он предположил, что будет стремиться к началу международных переговоров по этому договору.

Ядерное оружие в мире

Напомним, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль располагают ядерным оружием.

Как сообщалось ранее, девять ядерных государств мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности 91,4 миллиарда долларов.

Напомним, после пятилетнего перерыва США и Китай снова сели за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы ядерного оружия.

В то же время Вашингтон разрабатывает новую, более жесткую ядерную стратегию.

Как стало известно недавно, Китай обязался не применять ядерное оружие первым, однако расширяет свой арсенал.

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