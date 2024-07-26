ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия хочет разработать ракеты против ядерного оружия РФ, - Times

Пятница 26 июля 2024 10:11
UA EN RU
Британия хочет разработать ракеты против ядерного оружия РФ, - Times Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие РФ. Поскольку в Европе усиливаются опасения, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов применить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Дипломатические источники издания сообщили, что Великобритания дала понять, что будет работать с Германией над созданием оружия с дальностью действия около 3200 километров.

Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы в случае, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.

Министр обороны Британии Джон Хили, как предполагается, обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Он находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Великобританией и ее союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".

Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.

По словам дипломатического источника, недавние заявления Путина и других лиц указывают на то, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.

В этом месяце Соединенные Штаты и Германия объявили, что американские ракеты дальнего радиуса действия будут периодически размещаться в Германии с 2026 года впервые со времен холодной войны. Решение, вызвавшее гневную реакцию Москвы, было объявлено во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Ядерные угрозы со стороны России

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, российские официальные лица и СМИ регулярно угрожают применением ядерного оружия в отношении различных стран мира.

По мнению экспертов из Института изучения войны, такие действия направлены на запугивание западных политиков с целью принудить их к действиям, выгодным России.

В коммюнике, опубликованном по итогам июньского саммита G7, говорится, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если решится применить ядерное или химическое оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области
РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им