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Компания из Южной Кореи поставляла РФ оборудование для производства ядерного оружия, - СМИ

Четверг 25 июля 2024 20:29
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Компания из Южной Кореи поставляла РФ оборудование для производства ядерного оружия, - СМИ Фото: компания из Южной Кореи поставляла РФ оборудование для производства ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Южнокорейская компания YG-1 после начала полномасштабной войны РФ против Украины поставляла оборудование двум российским заводам, которые производят ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Компания YG-1 является одним из крупнейших производителей металлорежущего оборудования в мире.

Она производит широкий спектр инструментов, которые используются для обработки металлов: сверла, концевые фрезы и метчики (инструменты для нарезки внутренней резьбы). Эти инструменты позволяют обрабатывать все виды металлов от алюминия до стали и титана и являются критически важным ресурсом для авиационной и ракетной промышленности.

Отмечается, что русские оборонные заводы активно употребляют продукцию компании.

Так, одним из клиентов компании стало ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", с 1947 года производящий изотоп урана-235, а с 1951-го - атомные бомбы.

В течение 2022-2023 годов завод приобрел у южнокорейского производителя промышленного оборудования пятнадцать типов сверл и семь типов метчиков.

Еще одним покупателем оборудования из Южной Кореи стало ФГУП "Производственное объединение "Маяк", являющееся первым объектом российской атомной промышленности.

Предприятие находится в Челябинской области и содержит семь заводов и 10 атомных реакторов. Предприятие остается одним из ключевых производителей оружейного плутония.

В 2022-2023 завод "Маяк" закупил у компании YG-1 три типа резчиков и один тип фрез (резательный инструмент для придания формы).

Также в феврале 2024 года ООО "Центротех", которое входит в "Росатом" и производит центрифуги для обогащения урана, объявило мониторинг цен на поставку инструментов YG-1, включая один вид пластин, один вид фрез и 13 вида сверл.

Кроме того, по информации The Insider, инструменты южнокорейского производителя после начала полномасштабной войны приобрели другие российские военные предприятия.

Среди них АО "НПЦ автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина" (выпускает системы управления ракетами, включая ракетные комплексы Тополь-М), ФГУП "Производственное объединение "Октябрь" (производит системы радионавигации и радиовысотомеры для самолетов и вертолетов), ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (изготовляет торпеды, мины и противоминное вооружение) и другие.

Напомним, недавно мы сообщали, что китайские компании экспортируют высокоточные детали, которые используются в российском оружии, белорусскому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.

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Российская Федерация Южная Корея Ядерное оружие
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