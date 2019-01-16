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ФСБ затримала в Криму українця за підозрою у шпигунстві для СБУ

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 14:42
ФСБ затримала в Криму українця за підозрою у шпигунстві для СБУ
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У ФСБ стверджують, що українець повинен був зібрати інформацію про ЗС РФ

Російська Федеральна служба безпеки затримала в окупованому Криму громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці з Службою безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, українець займався пасажирськими перевезеннями по маршруту Київ - Сімферополь - Севастополь.

За версією ФСБ РФ, при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску на адмінкордоні між Херсонською областю та анексованим Кримом "Каланчак" українця завербував співробітник СБУ.

Каплун ніби-то повинен був зібрати і передати українській спецслужбі інформацію про дислокацію російських військових частин, пересування військової техніки на території півострова, а також чисельність складу співробітників прикордонних органів, що проходять службу в пункті пропуску "Армянськ".

 У ФСБ стверджують, що "злочинне діяння він зробити не встиг", тому кримінальну справу порушено не було. Українця видворили з території півострова та заборонили йому на 20 років в'їзд до Криму та РФ. 

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомило про завершення будівництва загородження на кордоні окупованого Криму з материковою Україною. Появу паркану пояснили "можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп".

РБК-Україна писало, що ФБС РФ провела обшуки в селищі міського типу Роздольне (Крим) в будинках кримських татар. 

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