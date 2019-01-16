В СБУ відреагували на заяву РФ про затримання українського шпигуна

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

В СБУ назвали ці заяви РФ черговим фейком

В Службі безпеки України (СБУ) спростували заяву Росії про затримання "агента СБУ", який нібито працював у Криму. Про це заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

"Це чергові фейкові фантазії Російської Федерації", - заявила вона.

Нагадаємо, 16 січня служба безпеки РФ заявила, що затримала в окупованому Криму громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці з СБУ.

За версією РФ, при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску на адмінкордоні між Херсонською областю та анексованим Кримом "Каланчак" українця завербував співробітник СБУ. У ФСБ додали, що "злочинне діяння він зробити не встиг", тому кримінальну справу порушено не було. Українця вислали з території півострова і заборонили йому на 20 років в'їзд до Криму і РФ.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України в 2018 році виявила 71 людини, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні.