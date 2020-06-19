ФСБ заявила про затримання українця в Криму

Фото: співробітники ФСБ (wikimedia.org)

У ФСБ заявили, що при чоловіку було виявлено ID карту громадянина України

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила про затримання українця в анексованому Криму. У ФСБ стверджують, що він намагався потрапити на півострів, переправившись через затоку Сиваш.

Про це повідомляє РБК.

У службі заявили, що при чоловіку було виявлено ID карту громадянина України.

"Порушник пояснив, що кінцевою метою маршруту був Пермський край, де живуть його друзі, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманий - уродженець Запоріжжя 1987 року народження. Його затримали на 48 годин до з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали кримського татарина Руслана Бекірова.

Раніше Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила про затримання українського військового.

Пізніше стало відомо, що ФСБ розпитувало затриманого українця, як охороняється адмінкордон з Кримом.

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Автор: Анастасия Рокитна