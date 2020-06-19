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ФСБ заявила о задержании украинца в Крыму

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 12:31
ФСБ заявила о задержании украинца в Крыму
Фото: сотрудники ФСБ (wikimedia.org)

В ФСБ заявили, что при мужчине было обнаружено ID карту гражданина Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании украинца в аннексированном Крыму. В ФСБ утверждают, что он пытался попасть на полуостров, переправившись через залив Сиваш.

Об этом сообщает РБК.

В службе заявили, что при мужчине было обнаружено ID карту гражданина Украины.

"Нарушитель объяснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где живут его друзья, - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный - уроженец Запорожья 1987 года рождения. Его задержали на 48 часов до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила о задержании украинского военного.

Позже стало известно, что ФСБ расспрашивало задержанного украинца, как охраняется админграница с Крымом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КрымФСБЗадержание
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