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Чубаров: у Криму під час анексії роздавали зброю в храмах УПЦ МП

Новини » Політика    25.12.2018 - 08:37
Чубаров: у Криму під час анексії роздавали зброю в храмах УПЦ МП
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Чубаров прокоментував питання автокефалії Православної церкви України

У лютому-березні 2014 року в Криму в храмах Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату роздавали зброю росіянам. Про це заявив нардеп від "Блоку Петра Порошенка", лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Прямой".

Зокрема, Чубаров прокоментував залучення представників інших конфесій до питання автокефалії Православної церкви України.

"Я б, можливо, так гаряче не казав, якби я в Криму не бачив, як в церквах УПЦ Московського патріархату в перші дні російського вторгнення зберігалася зброя, туди приходили люди, яких перекидали з Краснодарського краю. Вони там переодягалися у форми і там вони одержували зброю", - заявив Чубаров.

Він також зазначив, що це свідчило про прямі вказівки українській церкві з Москви, і виступив проти захисту інтересів інших держав в релігійних центрах України.

Нагадаємо, раніше почесний патріарх Філарет розповів про власні контакти зі співробітниками спецслужб СРСР.

Відзначимо, минулого тижня Білоруська церква не визнала автокефалію Православної церкви України.

 

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