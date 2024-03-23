ФСБ заявила, что причастные к теракту под Москвой хотели сбежать в Украину. ГУР отрицает

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь. Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни", - сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка притянуть украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт произошел".

Юсов добавил, что ГУР воздерживается от комментариев о причастности ИГИЛ или других террористических группировок к теракту в Подмосковье.

Заявление ФСБ

Представители Федеральной службы безопасности России заявили, что теракт в "Крокусе Сити Холле" якобы был тщательно спланирован. Более того, силовики заявили, что якобы задержали четырех причастных террористов.

Следственный комитет РФ утверждает, что у злоумышленников якобы были контакты в Украине и они собирались перейти границу.

Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. МИД Таджикистана отмечает, что не получал от Москвы официальную информацию.