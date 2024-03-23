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ФСБ заявила, що причетні до теракту під Москвою хотіли втекти в Україну. ГУР заперечило

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Російська ФСБ заявила, що нібито підозрювані у вчиненні теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою хотіли втекти в Україну. ГУР заперечує це.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Заява ФСБ

Представники Федеральної служби безпеки Росії заявили, що теракт у "Крокусі Сіті Холі" нібито був ретельно спланований. Більше того, силовики заявили, що нібито затримали чотирьох причетних терористів.

Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. МЗС Таджикистану зазначає, що не отримувало від Москви офіційної інформації.

 

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Спочатку повідомлялося про 40 загиблих і 100 постраждалих людей.

Станом на 12:00, за даними Слідчого комітету РФ, відомо про 115 загиблих та понад 100 постраждалих.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

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