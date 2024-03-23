ФСБ заявила, що причетні до теракту під Москвою хотіли втекти в Україну. ГУР заперечило

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Заява ФСБ

Представники Федеральної служби безпеки Росії заявили, що теракт у "Крокусі Сіті Холі" нібито був ретельно спланований. Більше того, силовики заявили, що нібито затримали чотирьох причетних терористів.

Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. МЗС Таджикистану зазначає, що не отримувало від Москви офіційної інформації.