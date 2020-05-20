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Правоохоронці викрили агента ФСБ: той збирав інформацію про співробітників СБУ

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 14:50
Правоохоронці викрили агента ФСБ: той збирав інформацію про співробітників СБУ
Фото: герб прокуратури (РБК-Україна)

Агентом ФСБ виявився колишній український правоохоронець

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді завербованого агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ним виявився колишній український правоохоронець, який збирав інформацію про працівників Служби безпеки України у Маріуполі.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Наголошується, що екс-правоохоронець у 2018 році за власним бажанням погодився співпрацювати з ФСБ.

"В обов'язки зловмисника входив, зокрема, збір і подальша передача представникам ФСБ РФ детальної інформації стосовно співробітників СБУ, які несуть службу в Маріуполі. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено діючий співробітник ФСБ РФ, який проводив вербування підозрюваного і ставив йому завдання", - повідомили в прокуратурі.

Жителю Маріуполя повідомили про підозру у ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Нагадаємо, на початку травня Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Росії на передачі секретних даних. Агент збирав дані про розробки в ракетобудуванні.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області затримали підполковника СБУ та його спільника при сприянні фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Під час затримання правоохоронці вилучили 6 млн 400 тис. російських рублів.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ФСБподозрениедержзрадаагент
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