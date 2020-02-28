Прокуратура повідомила про підозру "кримському отаману" і учаснику "самооборони"

Фото: підозрювані (ark.gp.gov.ua)

Чоловік входив до складу так званої "Самооборони Севастополя"

Прокуратура повідомила про підозру так званому "кримському козачому отаману" та чоловіку, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Автономної республіки Крим.

Як встановило слідство, один з підозрюваних у 2014 році, бувши так званим "отаманом кримського регіонального відділення союзу козаків-воїнів Росії та закордоння" очолював підрозділ у складі "Самооборони Севастополя".

"Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, підозрювані разом з іншими "самооборонівцями" брали участь у розгоні та затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної ради АР Крим", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, підозрюваний здійснював блокування захоплених адміністративних будівель у Сімферополі, а також прикордонного управління та військових частин на території Криму. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

"На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше прокуратура АР Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Співробітників окупаційної "прокуратури" підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.