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В Москві на акції протесту затримали більше 50 кримських татар

Новини » Політика    11.07.2019 - 15:50
В Москві на акції протесту затримали більше 50 кримських татар
Затримані кримські татари (facebook.com/crimeansolidarity)

Затриманих посадили в автозаки та відвезли у відділки

В Москві понад 50 кримських татар затримала поліція у четвер, 11 липня, під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

До будівлі суду прийшли родичі та громадські активісти.

Вони зняли куртки і стояли у футболках з написом "зупиніть репресії в Криму". Після цього до них підійшли поліцейські для перевірки документів і почали затримання.

"У Москві почалися масові затримання кримських татар, які приїхали як слухачі до Верховного суду РФ. Щонайменше 50 кримських татар затримано", - відзначив адвокат Еміль Курбедінов.

Нагадаємо, що Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив під вартою фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Підсудних затримали в 2016 році в Ялті та звинувачують в причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Варто відзначити, що Міністерство закордонних справ України висловило протест через вирок російського суду кримським татарам по "справі Хізб ут-Тахрір" та закликало світову спільноту посилити санкції на РФ через порушення прав людини в Криму.

 

У Москві біля Кремля затримали 7 кримських татар У Криму затримали кримського татарина за публікацію в соцмережі
Новини України Кримсуд РФХізб ут-Тахрір
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