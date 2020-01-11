ФСБ вербувала працівника "Укроборонпрому", - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили факти вербування представниками ФСБ Росії трьох мешканців Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У СБУ зазначають, що у всіх випадках залучення громадян до шпигунської діяльності здійснювалось на території РФ відомими контррозвідці СБУ співробітниками управління ФСБ РФ по Курській області.

"Застосовували до українців шантаж і погрози, обіцяли грошову винагороду. За допомогою завербованих агентів ФСБ РФ намагалася отримати актуальні розвідувальні відомості про місця розташування підрозділів регіонального управління СБУ, дислокованих в області військових частин ЗСУ. Вони також планували дістати інформацію про завод у Сумській області, який виробляє продукцію для оборонної галузі", - сказано у повідомленні.

Так, усі українці, яких намагалася вербувати ФСБ, добровільно повідомили СБУ про ці факти.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку січня Служба безпеки України викрила ще одну спробу вербування російською спецслужбою (ФСБ) українського громадянина. Так, житель Маріуполя при перетині державного кордону був затриманий представниками ФСБ Росії.

Як писало РБК-Україна, оперативники СБУ протягом 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Серед агентів діючі та колишні українські військові.