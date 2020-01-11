ФСБ вербовала работника "Укроборонпрома", - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СБУ отмечают, что во всех случаях привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.

"Применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение. С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли", - сказано в сообщении.

Так, все украинцы, которых пыталась вербовать ФСБ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале января Служба безопасности Украины разоблачила еще одну попытку вербовки российской спецслужбой (ФСБ) украинского гражданина. Так, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ России.

Как писало РБК-Украина, оперативники СБУ в течение 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Среди агентов действующие и бывшие украинские военные.