Звільнення моряків було однією з умов повернення Росії в ПАРЄ, - посол

Фото: Дмитро Кулеба (facebook.com Roman Vybranovskyy)

Для повернення в ПАРЄ Росія мала виконати 3 умови

Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що звільнення українських моряків з полону було однією з умов повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За словами Кулеби, для повернення до складу асамблеї в статусі повноправного учасника Росія повинна була виконати три умови: звільнити військовополонених моряків, допустити комісара Ради Європи з прав людини до Криму та сплатити внески в Раду Європи.

Посол додав, що переговори щодо повернення російської делегації в ПАРЄ розпочалися ще на початку 2019 року. Однак згодом, Росії дали зрозуміти, що вона може повернутися і без виконання висунених раніше умов.

Крім того, Кулеба підкреслив, що нота російського зовнішньополітичного відомства щодо умов звільнення полонених моряків була пов'язана не з поверненням Росії в асамблею, а з закінченням терміну виконання умов Міжнародного трибуналу.

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але, я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше під час прес-конференції щодо підсумків саміту G20 в Осаці президент Росії Володимир Путін заперечив зв'язок між звільненням українських моряків та рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. За словами Путіна, між звільненням моряків та поверненням Росії в ПАРЄ немає зв'язку.