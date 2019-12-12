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ФСБ намагалася завербувати військового ООС

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 12:34
ФСБ намагалася завербувати військового ООС
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Від українського військового вимагали збір розвідданих про українських підрозділах в зоні ООС

Служба безпеки України (СБУ) викрила спробу вербування українського військовослужбовця операції Об'єднаних сил (ООС) з боку Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що російські спецслужби під час візиту українського військового на територію Росії до родичів з допомогою психологічного тиску і погроз змусили його надати письмову згоду на негласну співпрацю.

"За задумом "кураторів" чоловік повинен був збирати і передавати відомості про кількість особового складу, озброєння і військової техніки українських підрозділів. Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційних станціях, зокрема її можливості щодо виявлення повітряних цілей і відстеження польотів військової авіації ЗС РФ", - повідомили в СБУ.

Військовий звернувся в СБУ і повідомив про спроби вербування з боку ФСБ. У зв'язку з цим і тим, що військовий не виконав доручення російський спецслужб, суд звільнив українця від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ФСБ намагалися завербувати українського полковника запасу. Його затримали під час візиту на аннексированный Крим до родичів. За завданням ФСБ, українець повинен був збирати розвіддані в Запорізькій області.

Також повідомлялося, що ФСБ намагалися завербувати двох громадян Луганської області. Від них вимагали збір інформації про особовий склад правоохоронців регіону.

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