ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ проводять обшук у кримськотатарського активіста

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 15:26
ФСБ проводять обшук у кримськотатарського активіста
Фото: ФСБ Росії (wikimedia.org)

Обшук здійснюється без присутності адвоката

У п’ятницю, 27 вересня, на окупованому півострові співробітники ФСБ проводять обшук у кримськотатарського активістів Ільвера Аметова з Судаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, силовики надали постанову, в якій вказано провести обшук у всіх помешканнях, які належать Аметову. Обшук здійснюють без присутності адвоката.

Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Ільвер Аметов очолює регіональний підрозділ Меджлісу.

Офіційної інформації російських правоохоронців Криму з приводу обшуку, що триває, наразі немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня співробітники ФСБ провели обшуки в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак у будинку кримських татар.

Крім того, 9 вересня в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох громадян України. Як заявили в російському ФСБ, вони нібито підозрюються у скоєнні шахрайств на території півострова.

Додамо, що 23 вересня з Російської Федерації до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Слідчі дії проводить ФСБ Росії по Криму та Севастополю.

Кримськотатарського журналіста хочуть засудити на 6 років за блогу в YouTube Санкції проти РФ можуть бути посилені у разі подальшої мілітаризації Криму, - Кориневич
Новини України обшукКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся