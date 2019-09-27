ФСБ проводять обшук у кримськотатарського активіста

Фото: ФСБ Росії (wikimedia.org)

Обшук здійснюється без присутності адвоката

У п’ятницю, 27 вересня, на окупованому півострові співробітники ФСБ проводять обшук у кримськотатарського активістів Ільвера Аметова з Судаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, силовики надали постанову, в якій вказано провести обшук у всіх помешканнях, які належать Аметову. Обшук здійснюють без присутності адвоката.

Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Ільвер Аметов очолює регіональний підрозділ Меджлісу.

Офіційної інформації російських правоохоронців Криму з приводу обшуку, що триває, наразі немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня співробітники ФСБ провели обшуки в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак у будинку кримських татар.

Крім того, 9 вересня в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох громадян України. Як заявили в російському ФСБ, вони нібито підозрюються у скоєнні шахрайств на території півострова.

Додамо, що 23 вересня з Російської Федерації до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Слідчі дії проводить ФСБ Росії по Криму та Севастополю.