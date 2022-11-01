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ФСБ проводит "работу" с россиянами, которые отказались воевать в Украине, - Генштаб

Иллюстративное фото: ФСБ проводит "работу" с россиянами, которые отказались воевать в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники ФСБ проводят "работу" с мобилизованными гражданами России, которые отказываются принимать участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинских военных, оккупационное командование пытается восполнить большие потери личного состава при помощи мобилизованных россиян.

"С отказывающимися участвовать в боевых действиях проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 31 октября, Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.

Также мы писали, что, по данным СМИ, с 21 сентября, когда в России началась мобилизация, погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.

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ФСБГенштаб ВСУВойна России против УкраиныМобилизация в России