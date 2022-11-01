С начала мобилизации в РФ погибли более 100 только что призванных оккупантов, - СМИ

С 21 сентября, когда в России началась мобилизация, погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.

Журналисты издания получили такие данные, собрав вместе информацию о погибших от власти из сообщений в СМИ и соцсетях. По их подсчетам, 23 человека из числа мобилизованных скончались еще до попадания на фронт.

"Причинами смерти становились потасовки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи", - пишет издание.

Наибольшее количество погибших по регионам: 22 из Свердловской области, 13 из Челябинской, девять из Волгоградской, восемь из Красноярского края и семь из Ростовской области.