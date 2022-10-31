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В России прекратили мобилизацию: что известно

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Россия, Понедельник 31 октября 2022 17:17
В России прекратили мобилизацию: что известно Фото: Мобилизация в России прекращена 31 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что "в соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены".

Как пишет "Медуза", военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме.

"В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - пишет издание.

Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

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