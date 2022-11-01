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ФСБ проводить "роботу" з росіянами, які відмовилися воювати в Україні - Генштаб

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Вівторок 01 листопада 2022 19:04
ФСБ проводить "роботу" з росіянами, які відмовилися воювати в Україні - Генштаб Ілюстративне фото: ФСБ проводить "роботу" з росіянами, які відмовилися воювати в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співробітники ФСБ проводять "роботу" з мобілізованими громадянами Росії, які відмовляються брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українських військових, окупаційне командування намагається поповнити значні втрати особового складу за допомогою мобілізованих росіян.

"З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ Російської Федерації", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 31 жовтня, Міноборони РФ оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації. Але указу президента РФ Володимира Путіна про її завершення наразі немає.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, з 21 вересня, коли в Росії почалася мобілізація, загинула щонайменше 101 особа з числа покликаних. Практично кожен п'ятий із них помирав, не доїжджаючи до лінії фронту.

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