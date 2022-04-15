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Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 20 000 військових, - Генштаб

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 12:02
Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 20 000 військових, - Генштаб Фото: Росія втратила вже близько 20 000 військових (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули близько 20 000 російських військових. Кількість знищених танків перевищила 750 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника:

  • Особовий склад - близько 20000 осіб
  • Танки - 756
  • Бойові броньовані машини - 1976
  • Артилерійські системи - 366
  • РСЗВ - 122
  • Засоби ППО - 66
  • Літаки - 163
  • Гелікоптери - 144
  • Автомобільна техніка - 1443
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135
  • Спеціальна техніка - 25
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України вже збили безпілотник окупантів, який вів розвідку в Одесі.

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