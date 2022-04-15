Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 20 000 військових, - Генштаб
Фото: Росія втратила вже близько 20 000 військових (GettyImages)
З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули близько 20 000 російських військових. Кількість знищених танків перевищила 750 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати противника:
- Особовий склад - близько 20000 осіб
- Танки - 756
- Бойові броньовані машини - 1976
- Артилерійські системи - 366
- РСЗВ - 122
- Засоби ППО - 66
- Літаки - 163
- Гелікоптери - 144
- Автомобільна техніка - 1443
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135
- Спеціальна техніка - 25
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України вже збили безпілотник окупантів, який вів розвідку в Одесі.
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