ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ призупинила слідство у справі українських моряків

Новини » Політика     27.01.2020 - 12:42
ФСБ призупинила слідство у справі українських моряків
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Причини припинення розслідування поки невідомі

Слідче управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії призупинило слідство у справі українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Полозов повідомив, що сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення припинити попереднє слідство у справі українських військових моряків.

"Підстави та мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства", - додав адвокат.

ФСБ призупинила слідство у справі українських моряків

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 в Росії продовжив термін розслідування у справі стосовно українських моряків до 25 січня 2020 року. При цьому слідчі дії не були заплановані.

У ході обміну полоненими у вересні 2019 року Росія передала моряків, яких роком раніше захопила в Керченській протоці нібито за порушення кордону. Захоплені в ході того ж інциденту кораблі були звільнені у листопаді 2019 року. Пізніше стало відомо, що Росія заборонила в'їзд до країни звільненим морякам.

У Путіна розкрили, хто займається українським напрямком Сурков де-факто залишається помічником Путіна, - Кремль
Новини України ФСБРосійська Федераціяморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся