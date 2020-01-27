ФСБ призупинила слідство у справі українських моряків

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Причини припинення розслідування поки невідомі

Слідче управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії призупинило слідство у справі українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

Полозов повідомив, що сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення припинити попереднє слідство у справі українських військових моряків.

"Підстави та мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства", - додав адвокат.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 в Росії продовжив термін розслідування у справі стосовно українських моряків до 25 січня 2020 року. При цьому слідчі дії не були заплановані.

У ході обміну полоненими у вересні 2019 року Росія передала моряків, яких роком раніше захопила в Керченській протоці нібито за порушення кордону. Захоплені в ході того ж інциденту кораблі були звільнені у листопаді 2019 року. Пізніше стало відомо, що Росія заборонила в'їзд до країни звільненим морякам.