У Росії продовжили слідчі дії у справі українських моряків

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Слідчі дії продовжено до 25 січня 2020 року

У Росії продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на 2 місяці до 25 січня 2020 року. Про це адвокат Микола Полозов написав в Facebook.

Адвокат зазначив, що за цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення ОРЗ (оперативно-розшукові заходи, - ред.), а також допитати якогось свідка.

"Після чого повідомити обвинувачених і захист про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК України", - написав він.

Полозов додав, що щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, виклики моряків на слідчі дії не здійснювалися.

Нагадаємо, 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" повернулися в Україну після річної полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, кораблі повернули в жалюгідному стані і без обладнання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна повернути обладнання, а у Путіна сьогодні заявили про переговори.