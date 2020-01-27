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ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

Новости » Политика     27.01.2020 - 12:42
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Причины приостановки расследования пока неизвестны

Следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановило следствие по делу украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

Полозов сообщил, что сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков.

"Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - добавил адвокат.

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

Напомним, в конце ноября 2019 в России продлил срок расследования по делу в отношении украинских моряков до 25 января 2020 года. При этом следственные действия не были запланированы.

В ходе обмена пленными в сентябре 2019 года Россия передала моряков, которых годом ранее захватила в Керченском проливе якобы за нарушение границы. Захваченные в ходе того же инцидента корабли были освобождены в ноябре 2019 года. Позже стало известно, что Россия запретила въезд в страну освобожденным морякам.

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