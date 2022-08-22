Подоляк відреагував на "встановлення причетних" до вибуху автомобіля з донькою Дугіна

Російська пропаганда вигадала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка та її 12-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.