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Подоляк відреагував на "встановлення причетних" до вибуху автомобіля з донькою Дугіна

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 серпня 2022 16:56
Подоляк відреагував на "встановлення причетних" до вибуху автомобіля з донькою Дугіна Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська пропаганда вигадала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка та її 12-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу", - йдеться у дописі.

Подоляк заявив, що такі заяви свідчать про внутрішньовидову боротьбу всередині російських спецслужб.

Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна.

У Зеленського заперечили причетність України до загибелі доньки Дугіна.

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Ірина Подоляк
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