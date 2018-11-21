ФСБ в окупованому Криму проводить обшук в будинку кримськотатарського активіста

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Російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста Ісмета Меметова

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії проводять обшук у мешканця Старого Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Повідомляється, що російські силовики проводять "оперативно-розшукові заходи". Меметова підозрюють у причетності до діяльності забороненого в Росії Меджлісу кримськотатарського народу.

За версією ФСБ, Меметов "здійснює фінансування Меджлісу і зберігає екстремістську літературу".

Сам Меметов пов'язує тиск зі своїм активним відвідуванням судів щодо політичних в'язнів і активною громадянською позицією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада в Криму посилила тиск на правозахисників, які допомагають політв'язням. Зокрема, юристам розсилають попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності".

Раніше в окупованому Джанкої російські силовики затримали кількох учасників релігійної організації "Свідки Єгови".