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В оккупированном Джанкое задержали нескольких свидетелей Иеговы

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 09:47
В оккупированном Джанкое задержали нескольких свидетелей Иеговы
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Местных свидетелей Иеговы подозревают в якобы связях с украинскими спецслужбами

В оккупированном Джанкое (Крым) российские силовики задержали нескольких участников религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что сотрудники ФСБ проводят обыски и задержания по нескольким адресам участников "Свидетелей Иеговы". По данным "Радио Свобода", точно известно о задержании руководителя местной региональной группы Сергея Филатова. Уточняется, что группа "Сиваш" была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017 после запрета всей организации.

Также сообщается, что в отношении Филатова открыли уголовное дело. Местных свидетелей Иеговы подозревают в якобы связях с украинскими спецслужбами. По мнению силовиков, их деятельность координировалась из религиозного центра в Харькове.

Напомним, в России запретили свидетелей Иеговы еще в марте 2017 года. Деятельность этой международной религиозной организации признали экстремистской.

Отметим, вслед за решением российских властей организацию свидетелей Иеговы запретили в самопровозглашенных "республиках" Донбасса. В частности, в Луганске при обысках якобы обнаружили агитационные материалы, которые призывали к сотрудничеству с украинскими спецслужбами.

 

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