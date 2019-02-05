ФСБ допитала двох українських військовополонених моряків

Українці ще раз заявили, що є військовополоненими

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации вчера, 4 февраля, провела следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня, 5 февраля, с Юрием Без'языческим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова Facebook.

Как отмечается, следователями следственного управлання ФСБ России были проведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязичный еще раз заявили о том, что являются военнопленными.

"В ходе допросов защитой был привлечен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими. Следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидание или телефонные переговоры", - заявил Полозов.

Он также отметил, что чаще всего, "лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесения подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний".

Напомним, 1 февраля адвокат Николай Полозов сообщил, что следователи РФ в течение двух дней провели допросы четырех украинских моряков.

РБК-Украина писало, что со слов адвокатов, у украинских моряков Владимира Терещенко Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченка ухудшилось состояние здоровья.