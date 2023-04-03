ФСБ или "привет" Пригожину? Кто стоит за подрывом "военкора" Татарского и зачем это РФ

Что произошло

Владлена Татарского подорвали во время творческого вечера в кафе Street Food Bar № 1. В результате инцидента погиб только он. Еще более 30 человек пострадали, 19 из них были госпитализированы.

Сначала в экстренных службах сообщили о "хлопке без последовавшего пожара". Позже стало известно, что взорвался гипсовый бюст пропагандиста, который принесла ему в подарок одна из посетительниц. Взрыв произошел спустя пять минут. Предполагается, что девушка до этого успела покинуть кафе.

За несколько часов до гибели Татарский в своем Telegram-канале опубликовал видео с издевательствами "вагнеровцев" над пленным, а также разместил фото с наружной рекламой этой ЧВК в Москве. Ожидалось, что на творческом вечере он расскажет о том, как вести репортажи из горячих точек, а также объяснит, что значит быть "военкором".

Примечательно, что кафе принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину и он якобы мог посетить вечер Татарского. В кафе регулярно собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт". Заведение находится в полутора километрах от питерской квартиры президента РФ Владимира Путина.

Подозреваемую уже задержали

По "горячим следам" российские СМИ назвали подозреваемой якобы уроженку Ивано-Франковска Марию Ярун. Позже они уточнили, что по делу об убийстве разыскивается россиянка Дарья Трепова 1997 года рождения, а также ее муж Дмитрий Рылов.

Сегодня Следственный комитет РФ заявил о ее задержании. Ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Издание РБК отмечает, что по версии силовиков, операция по устранению Татарского была тщательно спланирована. И в ней принимали участие несколько человек. Сейчас проводятся оперативные мероприятие, следствие устанавливает других причастных к подрыву "военкора", а также выясняет, как они получили взрывчатку.

Сама задержанная подтвердила, что принесла в кафе гипсовую статуэтку, которая взорвалась. А также заявила о готовности назвать тех, кто ей передал бюст. Кроме того, она утверждает, что ее подставили.

Источники Telegram-канала Baza в силовых структурах сообщили, что согласно основной версии, девушку могли вести 2-3 человека. С учетом того, что взрывное устройство было направленного действия, исполнителям нужно было точно знать, когда цель будет рядом с бюстом. Бомбу могли активировать дистанционно с помощью телефона.

Дарью Трепову ранее задерживали на несанкционированных митингах против войны в Украине. Ее муж - член российской Либертарианской партии, давно проживает в Грузии.

"Украинский след"

Российский межведомственный Национальный антитеррористический комитет (НАК) увидел в ликвидации Татарского якобы украинский след.

"Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова", - говорится в сообщении НАК.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже назвал инцидент терактом и заявил, что Владимир Путин был оперативно проинформирован о взрыве. Он также заявил, что его спланировали якобы украинские спецслужбы.

"Именно поэтому проводится "специальная военная операция", - добавил Песков.

В то же время Пригожин не согласен с этими выводами. По его мнению, не стоит спешить с обвинениями в адрес Украины, поскольку за подрывом может стоять "группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству".

Что говорят в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ликвидация коллаборантов в России приведет необратимым процессам, которые могут развалить страну-агрессора изнутри. По его мнению, "пауки уже поедают друг друга в банке". Он также прогнозирует начало "смутных времен" в России.

Кроме того, инцидент в Санкт-Петербурге также прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - ответил он журналистам во время поездки в село Ягодное (Черниговская область), жителей которого оккупанты удерживали в подвале в течение месяца.

Какая могла быть цель убийства Татарского

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что ликвидация Татарского является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера".

По их мнению, убийство "военкора" может быть предупреждением Евгению Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и, возможно, в будущем метит на пост президента.

В отчете говорится, что в связи с этим Татарского могли намеренно подорвать в кафе, принадлежащем основателю ЧВК "Вагнера". А сами российские власти могут использовать убийство "военкора" для ужесточения цензуры.

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм в беседе со Sky News согласился с тем, что убийство блогера может быть сигналом Пригожину. Это косвенно подтверждает то, что сам главный "вагнеровец" не верит в то, что за нападением стоит украинская сторона.

По мнению Ингрэма, за подрывом могла стоять Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Которая "любит делать что-то эффектное в том, чтобы посылать сообщения". По его словам, и до этого те, кто критиковал российское Минобороны, "выпадали из окон".

Кому выгодна ликвидация "военкора"?

Бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что за убийством Татарского стоят официальные органы РФ, устроившие показательную казнь "военкора". По его мнению, блогеру платил Пригожин, поэтому убийство Татарского - это предупреждение тому, чтобы "он знал свое место".

"Потому что в ближайшее время того, что называется "военным формированием" (ЧВК, - ред.), я думаю, у него уже не будет. Оно просто исчезнет как пыль. Все что останется - это медийная узнаваемость Пригожина, и вот его пытаются сейчас поставить на место", - отметил Ягун в комментарии РБК-Украина.

Он не исключает, что подобные акции в России могут продолжиться. Эксперт полагает, что от этой ситуации в первую очередь выигрывает ФСБ, которая нуждается в каких-то победах. Еще одной такой "победой" можно назвать арест американского журналиста Эвана Гершковича.

Что касается российской версии, то, по мнению Ягуна, обвинив украинские спецслужбы и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Москва пытается убить двух зайцев одним выстрелом.

"То есть обвинить Украину и проехаться по Навальному, задеть этот ФБК, который им донимает постоянно. Сейчас они будут мучить эту Дарью Трепову, и она признается, что она принесла эту взрывчатку. Только остается непонятным, где она ее взяла. Ситуация выглядит абсурдно - где Владлен Татарский, а где ФБК? Но в России об этом не думают, там мыслят только категориями "сегодня и сейчас". Поэтому скорее всего эту Дарью осудят за терроризм и на этом все закончится", - добавил он.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что убийство блогера стало результатом внутриведомственного конфликта в России. А именно - российское Минобороны начало чистку среди "предателей", которые заняли сторону Пригожина.

"Мы видим, что, например, "военкоры" Александр Коц, Семен Пегов, Дмитрий Стешин, Александр Сладков, Андрей Руденко, Дарья Асламова и другие так или иначе занимают "провагнеровскую" позицию. Хотя являются непосредственно подшефными Министерства обороны РФ", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Если говорить о Владлене Татарском, то он с самого начала находился под патронатом Главного разведывательного управления (ГРУ) при российском Генштабе. Но недавно начал критиковать министерство в интересах "Вагнера".

"Пригожин является филиалом ФСБ, таким образом блогер занял позицию конкурирующей конторы. И именно за это его убрали, как и могут убрать всех остальных, кто критиковал Министерство обороны, министра Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и поддерживал Пригожина. То есть это внутриведомственный конфликт, и Татарский стал "желтой карточкой" для всех условных предателей, которые заняли другую сторону", - добавил Коваленко.

Кем был Владлен Татарский

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) - один из самых известных российских военкоров с аудиторией более 500 000 подписчиков в Telegram. Является уроженцем Макеевки Донецкой области.

До войны на Донбассе работал на шахте, занимался бизнесом, а в 2011 году был приговорен к тюремному сроку за вооруженное ограбление банка. Отбывал наказание в горловской колонии, но в 2014 году сбежал из нее и присоединился к боевикам. Воевал против украинских сил.

В 2016-2017 году решил стать "военкором". Публиковался в пророссийских пабликах во "ВКонтакте", вел свой блог с отчетами о боевых действиях. Написал несколько книг, был соведущим на пропагандистском канале "Соловьев Live".

До полномасштабного вторжения России у него было около 30 000 подписчиков. За год его аудитория выросла в 19 раз. Был частым гостем на российских телеэфирах, писал тексты для RT.

Одним из его наиболее известных заявлений стали слова с церемонии незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которая прошла 30 сентября 2022 года в Кремле.

"Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте, с богом", - подвел он итоги того мероприятия.

Близкие к Кремлю источники "Медузы" сомневаются, что российские власти жестко ответят на убийство "военкора".

"Это даже не убийство (Дарьи, - ред.) Дугиной. Разве что какие-то друзья Татарского из Минобороны или "Вагнера" могут как-то отреагировать", - отметили они.

Отметим, в августе 2022 года в Подмосковье подорвали автомобиль с пропагандисткой Дарьей Дугиной. Тогда российская сторона обвинила в этом полк "Азов". Украинские власти опровергли все обвинения.