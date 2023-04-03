Кафе, где подорвали Татарского, находится в 1,5 км от квартиры Путина, - СМИ

Бывший зять основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина руководил кафе, в котором подорвали роспропагандиста Владлена Татарского. Заведение находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Указано, что после взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1 на Яндекс.Картах появилось объявление, что заведение якобы больше не работает, что может быть его вторым перепрофилированием за 6 лет.

Фото: кафе, где подорвали Татарского, находится в 1,5 км от квартиры Путина (t.me/mozhemobyasnit)

"Помещение кафе с 2010 года владеет компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Учредителем и директором этой компании является Евгений Пригожин. Ранее там находился его ресторан "Русский китч", но в 2016 году владелец Пригожин решил закрыть заведение. При этом его структуры изначально отрицали связь с новыми собственниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Пригожин накануне сказал, что якобы передал кафе так называемому "патриотическому движению Кибер фронт Z".

"Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. "Росбалт" рассказывал, что мужчина с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает ПДД", - сообщили в СМИ.

Как рассказали расследователям источники, знакомые с семьей "повара Путина", Скляров - бывший муж Полины Пригожиной. Несколько лет назад пара развелась со скандалом, после чего Скляров не является управляющим пригожинского ресторана.

"Street Food Bar №1 вызвало раздражение среди местных жителей, которые жаловались на шум и нарушение санитарных норм. В ресторан приходили с проверками, в результате сотрудники Роспотребнадзора нашли серьезные нарушения", - также выяснили в СМИ.

К примеру, в цехах и многих помещениях в принципе не было вентиляции, а шум и музыка превышали допустимые нормы. За это бар был оштрафован на 32 тысячи рублей.

"Взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина - на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее владельцем является экс-супруга российского президента - Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием "физическое лицо", - добавляют в сообщении.

Предыстория

Напомним, что вчера, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Стрит-бар". В результате чего погиб пророссийский военный корреспондент Владлен Татарский.

Предварительно взрывчатку в заведение якобы пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.

Международные аналитики в то же время предполагают, что убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера".

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