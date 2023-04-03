ФСБ чи "привіт" Пригожину? Хто стоїть за підривом "воєнкора" Татарського та навіщо це РФ

Що сталося

Владлена Татарського підірвали під час творчого вечора у кафе Street Food Bar №1. Внаслідок інциденту загинув лише він. Ще понад 30 осіб постраждали, 19 із них було госпіталізовано.

Спочатку в екстрених службах повідомили про "хлопок без пожежі". Пізніше стало відомо, що вибухнуло гіпсове погруддя пропагандиста, яке принесла йому в подарунок одна з відвідувачок. Вибух стався через п'ять хвилин. Передбачається, що дівчина до цього встигла залишити кафе.

За кілька годин до загибелі Татарський у своєму Telegram-каналі опублікував відео зі знущаннями "вагнерівців" над полоненим, а також розмістив фото із зовнішньою рекламою цієї ПВК у Москві. Очікувалося, що на творчому вечорі він розповість про те, як вести репортажі з гарячих точок, а також пояснить, що означає бути "воєнкором".

Примітно, що кафе належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину і він нібито міг відвідати вечір Татарського. У кафе регулярно збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт". Заклад знаходиться за півтора кілометра від пітерської квартири президента РФ Володимира Путіна.

Підозрювану вже затримали

За "гарячими слідами" російські ЗМІ назвали підозрюваною нібито уродженку Івано-Франківська Марію Ярун. Пізніше вони уточнили, що у справі про вбивство розшукується росіянка Дар'я Трепова 1997 року народження, а також її чоловік Дмитро Рилов.

Сьогодні Слідчий комітет РФ заявив про її затримання. Їй загрожує до 25 років ув'язнення.

За версією силовиків, операцію з усунення Татарського було ретельно сплановано. І в ній брали участь кілька осіб. Наразі проводяться оперативні заходи, слідство встановлює інших причетних до підриву "воєнкора", а також з'ясовує, як вони отримали вибухівку.

Сама затримана підтвердила, що принесла до кафе гіпсову статуетку, яка вибухнула. А також заявила про готовність назвати тих, хто їй передав погруддя. Крім того, вона стверджує, що її підставили.

Джерела Telegram-каналу Baza у силових структурах повідомили, що згідно з основною версією, дівчину могли вести 2-3 особи. З урахуванням того, що вибуховий пристрій був спрямованої дії, виконавцям треба було точно знати, коли саме ціль буде поруч із бюстом. Бомбу могли активувати дистанційно за допомогою телефону.

Дар'ю Трепову раніше затримували на несанкціонованих мітингах проти війни в Україні. Її чоловік - член російської Лібертаріанської партії, який давно проживає в Грузії.

"Український слід"

Російський міжвідомчий Національний антитерористичний комітет (НАК) побачив у ліквідації Татарського нібито український слід.

"Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського був спланований спецслужбами України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є затримана Трепова", - йдеться у повідомленні НАК.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков також назвав інцидент терактом і заявив, що Володимир Путін був оперативно проінформований про вибух. Він також заявив, що його спланували нібито українські спецслужби.

"Саме тому проводиться спеціальна військова операція", - додав Пєсков.

Водночас Пригожин не погоджується з цими висновками. На його думку, не варто поспішати зі звинуваченнями на адресу України, оскільки за підривом може стояти "група радикалів, яка навряд чи має відношення до уряду".

Що кажуть в Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ліквідація колаборантів у Росії призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну-агресора зсередини. На його думку, "павуки вже поїдають один одного у банку". Він також прогнозує початок "смутних часів" у Росії.

Окрім того, інцидент у Санкт-Петербурзі також прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Я не думаю про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі чи Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - відповів він журналістам під час поїздки до села Ягідне (Чернігівська область), мешканців якого окупанти утримували у підвалі протягом місяця.

Яка могла бути мета вбивства Татарського

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ліквідація Татарського є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

На їхню думку, вбивство "воєнкора" може бути попередженням Євгену Пригожину, який все частіше ставить під сумнів основні положення Кремля про війну в Україні та, можливо, у майбутньому мітить на пост президента.

У звіті йдеться про те, що у зв'язку з цим Татарського могли навмисно підірвати в кафе, що належить засновнику ПВК "Вагнера". А сама російська влада може використати вбивство "воєнкора" для посилення цензури.

Офіцер британської розвідки у відставці Філіп Інгрем у розмові зі Sky News погодився з тим, що вбивство блогера може бути сигналом Пригожину. Це опосередковано підтверджує й те, що сам головний "вагнерівець" не вірить у те, що за нападом стоїть українська сторона.

На думку Інгрема, за підривом могла стояти Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. Яка "любить робити щось ефектне в тому, щоб надсилати повідомлення". За його словами, і раніше ті, хто критикував російське Міноборони, "випадали з вікон".

Кому вигідна ліквідація "воєнкора"?

Колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун упевнений, що за вбивством Татарського стоять офіційні органи РФ, які влаштували показову страту "воєнкора". На його думку, блогеру платив Пригожин, тому вбивство Татарського - це попередження, щоб "він знав своє місце".

"Бо найближчим часом того, що називається "військовим формуванням" (ЧВК, - ред.), я думаю, у нього вже не буде. Воно просто зникне як пил. Все що залишиться - це медійна впізнаваність Пригожина, і ось його намагаються зараз поставити на місце", - зазначив Ягун у коментарі РБК-Україна.

Він не виключає, що подібні акції в Росії можуть продовжитись. Експерт вважає, що від цієї ситуації насамперед виграє ФСБ, яка потребує якихось перемог. Ще однією такою "перемогою" можна назвати арешт американського журналіста Евана Гершковича.

Щодо російської версії, то, на думку Ягуна, звинувативши українські спецслужби та Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, Москва намагається вбити двох зайців одним пострілом.

"Тобто звинуватити Україну і проїхатися по Навальному, зачепити цей ФБК, який їм дошкуляє постійно. Зараз вони мучитимуть цю Дар'ю Трепову, і вона зізнається, що вона принесла цю вибухівку. Тільки залишається незрозумілим, де вона її взяла. Ситуація виглядає абсурдно - де Владлен Татарський, а де ФБК? Але в Росії про це не думають, там мислять лише категоріями "сьогодні і зараз". Тому швидше за все цю Дар'ю засудять за тероризм і на цьому все закінчиться", - додав він.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що вбивство блогера стало результатом внутрішньовідомчого конфлікту у Росії. А саме - російське Міноборони розпочало чистку серед "зрадників", які зайняли бік Пригожина.

"Ми бачимо, що, наприклад, "воєнкори" Олександр Коц, Семен Пегов, Дмитро Стешин, Олександр Сладков, Андрій Руденко, Дар'я Асламова та інші так чи інакше займають "провагнерівську" позицію. Хоча є безпосередньо підшефними Міністерства оборони РФ", - наголосив він у розмові з РБК-Україна.

Якщо говорити про Владлена Татарського, то він від початку перебував під патронатом Головного розвідувального управління (ГРУ) при російському Генштабі. Але нещодавно розпочав критикувати міністерство на користь "Вагнера".

"Пригожин є філією ФСБ, таким чином блогер зайняв позицію конкуруючої контори. І саме за це його прибрали, як і можуть прибрати всіх інших, хто критикував Міністерство оборони, міністра Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та підтримував Пригожина. Тобто це внутрішньовідомчий конфлікт , і Татарський став "жовтою карткою" для всіх умовних зрадників, які зайняли іншу сторону", - додав Коваленко.

Ким був Владлен Татарський

Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) - один із найвідоміших російських воєнків із аудиторією понад 500 000 підписників у Telegram. Є уродженцем Макіївки Донецької області.

До війни на Донбасі працював на шахті, займався бізнесом, а у 2011 році був засуджений до тюремного терміну за збройне пограбування банку. Відбував покарання у горлівській колонії, але у 2014 році втік із неї та приєднався до бойовиків. Воював проти українських сил.

У 2016-2017 році вирішив стати "воєнекором". Публікувався у проросійських пабліках у "ВКонтакті", вів свій блог зі звітами про бойові дії. Написав кілька книг, що був співведучим на пропагандистському каналі "Соловйов Live".

До повномасштабного вторгнення Росії він мав близько 30 000 підписників. За рік його аудиторія зросла у 19 разів. Був частим гостем на російських телеефірах, писав тексти для RT.

Однією з його найвідоміших заяв стали слова з церемонії незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що відбулася 30 вересня 2022 року у Кремлі.

"Всіх переможемо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо. Давайте, з богом", - підбив він підсумки того заходу.

Близькі до Кремля джерела "Медузи" сумніваються, що російська влада жорстко відповість на вбивство "воєнкора".

"Це навіть не вбивство (Дар'ї, - ред.) Дугіної. Хіба що якісь друзі Татарського з Міноборони чи "Вагнера" можуть якось відреагувати", - наголосили вони.

Зазначимо, у серпні 2022 року у Підмосков'ї підірвали автомобіль із пропагандисткою Дар'єю Дугіною. Тоді російська сторона звинуватила у цьому полк "Азов". Українська влада спростувала усі звинувачення.