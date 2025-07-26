Фрукт №1, который поможет от запора: и это не абрикос

Какой фрукт надо есть от запора

Многие ассоциируют авокадо с полезными жирами, и это абсолютно правильно. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые не только полезны для сердца, но и играют важную роль в пищеварении. Эти жиры помогают смазывать кишечник, облегчая прохождение отходов и предотвращая "заторы".

Однако настоящая магия авокадо для пищеварения кроется в другом - в его исключительном содержании клетчатки. Когда мы говорим о фруктах, богатых клетчаткой, авокадо часто недооценивают.

Но в одном среднем авокадо содержится около 10 граммов клетчатки, что составляет примерно 30-40% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека.

Для сравнения: в 100 граммах абрикосов (свежих) около 2 граммов клетчатки, а в черносливе - около 7 граммов на 100 граммов. Авокадо же дает вам значительную порцию клетчатки в одном плоде.

Растворимая и нерастворимая клетчатка

Клетчатка в авокадо представлена двумя типами, которые работают в тандеме для обеспечения регулярного стула:

Нерастворимая клетчатка

Она не растворяется в воде и действует как "щетка" в кишечнике. Она добавляет объема стулу, делая его более мягким и легким для прохождения. Это помогает ускорить транзит пищи и отходов через пищеварительную систему, предотвращая застой.

Растворимая клетчатка

Она растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество. Этот гель помогает смягчить стул, делая его более гладким и легким для выведения. Кроме того, растворимая клетчатка служит пребиотиком, питая полезные бактерии в кишечнике, что способствует здоровой микрофлоре и общему улучшению пищеварения.

Такое оптимальное сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки делает авокадо чрезвычайно эффективным для облегчения запоров и поддержания регулярности.