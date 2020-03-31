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В ФРУ назвали звільнення від сплати земельного податку легкою формою підтримки промисловості  

Новини » Економіка     31.03.2020 - 14:27
В ФРУ назвали звільнення від сплати земельного податку легкою формою підтримки промисловості  
Фото: Дмитро Олійник (facebook.com)

На його думку, держава має запропонувати бізнесу більш суттєву підтримку

Скасування сплати податку на землю для підприємців є не надто сильною підтримкою з боку держави на час кризи, потрібна більш значна. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає РБК-Україна.

"Ця норма - така легенька форма інформації держави, що держава не забуває, що бізнес створює робочі місця. Але ця норма не дасть можливості бути українській економіці конкурентною, тому що наші сусіди, конкуренти, Європейський Союз, члени Європейського союзу - Польща, Франція, Німеччина приймають рішення щодо підтримки бізнесу і зайнятості в мільярдах євро, а Штати в трильйонах. А у нас просто декларують", - сказав Олійник.

На його думку, держава має запропонувати бізнесу більш суттєву підтримку.

"Це добре, що декларують, добре, що звільняють від земельного податку, але, звичайно, цього замало", - сказав Олійник.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

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