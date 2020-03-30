Звільнення від сплати земельного податку - мінімальна допомога бізнесу в умовах карантину, - нардеп

Фото: Леся Василенко (з відкритих джерел)

Василенко переконана, це рішенння є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям в нинішніх кризових умовах

Тимчасове звільнення бізнесу від плати за землю господарюючими суб’єктами до 30 квітня 2020 року, що передбачено законом про зміни до Податкового кодексу, проголосованим на позачерговому засіданні Верховної Ради, є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям в нинішніх кризових умовах. Про це заявила народний депутат України, член фракції "Голос" Леся Василенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це такий мінімальний крок (звільнення від сплати податку на землю, - ред.) з того, який можна було зробити в умовах, в яких опинилася Україна", - сказала Василенко.

Вона також зазначила, що нині більшість країн вживають заходи для підтримки бізнесу в умовах кризи, спровокованої карантинними заходами через коронавірус, і Україна також, зважаючи на нашу економічну ситуацію.

"Україна економічно не в ситуації, в якій заходяться інші, більш розвинені економіки світу, тому ми робимо той мінімум, який можемо, і зокрема ці податкові зміни, які стосуються відтермінування строків для подачі податкових декларацій, які стосуються відтермінування і мораторію взагалі на податкові перевірки до певного періоду часу", - розповіла Василенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.