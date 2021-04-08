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ТСК просить прем’єра надати звіти роботи наглядової ради УЗ

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 11:46
ТСК просить прем’єра надати звіти роботи наглядової ради УЗ Фото: ТСК вимагає перевірити наглядову раду "Укрзалізниці" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Тимчасова слідча комісія Верховної ради, що розслідує діяльність "Укрзалізниці", просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, щоб перевірити їх правомірність.

Про це йде мова в офіційному запиті депутатів, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначено в документі, член наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Це передбачено порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів No668 від 04.07.2017.

При цьому максимально допустимий розмір базової місячної винагороди не може перебільшувати для АТ "Укрзалізниця" 22 середньомісячні зарплати за видом економічної діяльності за квартал, що передує.

"Водночас критичний стан УЗ свідчить про невиконання Наглядовою радою своїх функцій повною мірою. Тому виникла необхідність у проведенні аналізу ефективності роботи членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та надання оцінки виконання ними умов договору", - підкреслила у своєму листі голова ТСК.

Оскільки наглядова рада щороку звітує перед Кабміном про результати роботи і на основі цих звітів формується розміри винагороди, ТСК звернулася до прем’єра з вимогою надати копії усіх звітів наглядової ради, а також копії актів приймання-передачі послуг, наданих головою та членами наглядової ради УЗ.

"Також просимо надати інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена наглядової ради за період 2018-2021 роки, помісячно з розбивкою на базову та додаткову, і обґрунтувати її розміри", - вказано у листі.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів.

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