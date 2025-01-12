На фронте уменьшилось число боестолкновений, РФ штурмует на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток 12 января на фронте произошло 124 боевых столкновения. Враг наиболее активно давит на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ .

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, применив 36 управляемых авиабомб, два ракетных удара, задействовав две ракеты.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 985 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Одно боестолкновение еще продолжается. Поселок Ветеринарное противник атаковал неуправляемыми авиаракетами.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев около населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксированы 14 боестолкновений вблизи Часового Яра и Ступочек, все боестолкновения уже завершены.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

На Мирноград и Покровск враг сбрасывал управляемые авиабомбы. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении были обезврежены 376 оккупантов, 184 из них - безвозвратно. Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, повреждены две пушки противника.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ривнополь, три боестолкновения - продолжаются. На направлении враг активно применял авиацию, авиаударам подверглись Новополь, Малиновка, Константинополь, Комар и Великая Новоселка.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков. Противник совершил более 400 обстрелов, нанес 10 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.