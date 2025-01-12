На фронте уменьшилось число боестолкновений, РФ штурмует на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток 12 января на фронте произошло 124 боевых столкновения. Враг наиболее активно давит на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, применив 36 управляемых авиабомб, два ракетных удара, задействовав две ракеты.
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 985 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Одно боестолкновение еще продолжается. Поселок Ветеринарное противник атаковал неуправляемыми авиаракетами.
На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения пока продолжаются.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев около населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении пока зафиксированы 14 боестолкновений вблизи Часового Яра и Ступочек, все боестолкновения уже завершены.
На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Покровском направлении с начала этих суток россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.
На Мирноград и Покровск враг сбрасывал управляемые авиабомбы. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении были обезврежены 376 оккупантов, 184 из них - безвозвратно. Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, повреждены две пушки противника.
На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ривнополь, три боестолкновения - продолжаются. На направлении враг активно применял авиацию, авиаударам подверглись Новополь, Малиновка, Константинополь, Комар и Великая Новоселка.
На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков. Противник совершил более 400 обстрелов, нанес 10 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Атаки России на Украину
Российские террористы продолжают масштабные обстрелы мирных украинских населенных пунктов.
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение недели наши военные сбили более 400 средств воздушных атак россиян.
Днем 12 января захватчики атаковали дроном Запорожье. Пострадал один человек.
А в Сумской области россияне ударили ударным БпЛА по автобусу. Ранения получили два человека.
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