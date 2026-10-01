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На фронте погиб пилот МиГ-29 из бригады "Призрак Киева"

17:25 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Марат Мамбетов (facebook.com/kpszsu)

Украинский защитник, пилот МиГ-29 Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По информации военных, Мамбетов сегодня, 1 октября, наносил ракетно-бомбовые удары по позициях оккупантов. Во время выполнения боевой задачи самолет подбили вражеской ракеты.

Пилоту удалось катапультироваться, но он, к сожалению не выжил.

Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Авиакатастрофы украинских истребителей

Напомним, 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в Одесской области разбился истребитель МиГ-29. Авиакатастрофа произошла в момент, когда пилот самолета выполнял боевую задачу.

К счастью, летчику удалось катапультироваться и выжить.

Также 16 июня в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, который выполнял боевое задание.

В результате падения самолета весь экипаж погиб.

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