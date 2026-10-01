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На фронті загинув пілот МіГ-29 з бригади "Привид Києва"

17:25 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Марат Мамбетов (facebook.com/kpszsu)

Український захисник, пілот МіГ-29 Марат Мамбетов загинув під час виконання бойового завдання на одному із напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

За інформацією військових, Мамбетов сьогодні, 1 жовтня, завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів. Під час виконання бойового завдання літак підбили ворожу ракету.

Пілотові вдалося катапультуватись, але він, на жаль, не вижив.

Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Авіакатастрофи українських винищувачів

Нагадаємо, 10 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в Одеській області розбився винищувач МіГ-29. Авіакатастрофа сталася у момент, коли пілот літака виконував бойове завдання.

На щастя, льотчику вдалося катапультуватися та вижити.

Також 16 червня в Хмельницькій області розбився бомбардувальник Су-24М, який виконував бойове завдання.

Внаслідок падіння літака весь екіпаж загинув.

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Повітряні сили УкраїниМиг-29Війна в УкраїніРакетний удар