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Военный самолет разбился в Хмельницкой области: первые подробности

19:55 16.06.2026 Вт
1 мин
Очевидцы предполагают, что это мог быть истребитель
aimg Юлия Акимова aimg Дмитрий Левицкий
Военный самолет разбился в Хмельницкой области: первые подробности Фото: самолет потерпел авиакатастрофу в Украине (Getty Images)
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Украинский военный самолет разбился сегодня, 16 июня, в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Источники РБК-Украина пока не уточняют, какой именно самолет потерпел авиакатастрофу.

Однако местные Telegram-каналы пишут, что это мог быть истребитель МиГ-29.

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел недалеко от Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала услышали звук самолета, а затем - громкий взрыв. Также в сети появилось видео, якобы снятое с места падения.

Авиакатастрофы во время войны в Украине

Напомним, это не первая авиакатастрофа военного самолета за время полномасштабной войны в Украине.

В августе 2023 года в Житомирской области столкнулись два учебных самолета L-39. Тогда погибли трое опытных украинских пилотов 40-й бригады тактической авиации: Андрей Пильщиков (позывной "Джус"), Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

А в августе 2024 года во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки разбился истребитель F-16. Тогда погиб пилот Алексей Месь (позывной "Мунфиш"), который был одним из первых украинцев, освоивших этот тип самолетов.

Добавим, \на этой неделе в США разбился ядерный бомбардировщик B-52 Stratofortress. Самолет упал на землю почти сразу после взлета.

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