На фронте погиб бывший оператор Starlight Media Денис Пономаренко
В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб бывший оператор-постановщик Starlight Media и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Денис Пономаренко. Это произошло 7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам свободы слова и Starlight Media.
Денис добровольно присоединился к войску сразу с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и стал командиром минометного расчета. За службу он получил две почетные награды.
До войны Пономаренко работал в Starlight Media с 2009 года, участвовал в создании проектов "Х-Фактор", "Украина имеет талант", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Феномен", "КУБ", "Детектор Лжи", "Сердца трех", "Крот" и "Следствие ведут экстрасенсы".
У Дениса остались сын и жена Инна Зыкова, редактор проектов "Супермама" и "Любовь на выживание". Комитет по вопросам свободы слова и Starlight Media выражают соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.
Время и место захоронения обещают сообщить позже.
Напомним, Минобороны обновило порядок выплаты единовременного пособия семьям погибших военных: теперь семья сразу получает 3 млн гривен, а остальные 12 млн гривен будут выплачивать ежемесячно в течение 80 месяцев. Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года и призваны обеспечить стабильную долгосрочную поддержку.
Также РБК-Украина писало, что официальные жены и родственники погибших украинских военных могут получать льготы: 50% скидки на коммунальные услуги и отопление, бесплатные лекарства и медуслуги, санаторно-курортное лечение, приоритетный ремонт жилья.