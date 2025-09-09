На фронте погиб бывший оператор Starlight Media Денис Пономаренко

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб бывший оператор-постановщик Starlight Media и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Денис Пономаренко. Это произошло 7 сентября.

Денис добровольно присоединился к войску сразу с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и стал командиром минометного расчета. За службу он получил две почетные награды.

До войны Пономаренко работал в Starlight Media с 2009 года, участвовал в создании проектов "Х-Фактор", "Украина имеет талант", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Феномен", "КУБ", "Детектор Лжи", "Сердца трех", "Крот" и "Следствие ведут экстрасенсы".

У Дениса остались сын и жена Инна Зыкова, редактор проектов "Супермама" и "Любовь на выживание". Комитет по вопросам свободы слова и Starlight Media выражают соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Время и место захоронения обещают сообщить позже.