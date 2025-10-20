На фронте за сутки зафиксированы более 170 боестолкновений, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, 32 авиационных удара, сбросив при этом 67 управляемых бомб.

Кроме этого, врег привлек для поражения 2249 дронов-камикадзе и осуществил 2932 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб, совершил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

Также противник девять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в понедельник совершил семь наступательных действий вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре штурма противника в районах населенных пунктов Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.

На Славянском направлении враг девять раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении сегодня произошли 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 65 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

В течение 20 октября на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 130 оккупантов, 89 из которых - безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и три мотоцикла противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Железнодорожное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 16 атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще четыре боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.