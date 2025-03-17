На фронте произошло почти 100 боев: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции украинских подразделений в сторону Каменки и Западного, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за сегодня российская армия осуществила шесть атак на позиции ВСУ в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Ямполовки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек и Курдюмовки. Две из пяти атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Четыре атаки продолжаются, 13 штурмов захватчиков украинские защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 31 попытку потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Покровску, Новопавловке, Леонтовичах, Зверево, Новосергиевке, Ореховом, Надеевке и Алексеевке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще одно боестолкновение пока продолжается. Противник пытается продвигаться в районах Привольного, Веселого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь. Авиационным ударам двумя управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Шевченко.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают пять атак противника в направлениях населенных пунктов Степное и Лобково.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом девять КАБ. Кроме того, враг совершил 165 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северском и Приднепровском направлениях сегодня боестолкновений не произошло.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.