На фронте более 80 боев за сутки: почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 1 ноября, на фронте с начала суток зафиксировано уже 81 боевое столкновение. Более трети из них произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что российские захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Ходино, Бобылевка, Белая Береза, Стариково, Студенок, Бруски, Бунякино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня. Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, заняли позиции, на отдельных участках продвинулись около 200 метров.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал укрепления наших защитников в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня агрессор четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши защитники отбили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отбили десять вражеских атак, еще одна атака продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино. До сих пор бои продолжаются в семи локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровск, потери врага уточняются.

На Александровском направлении наши защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Рыбное и в сторону Даниловки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага вблизи Щербаков, вблизи Каменского продолжается еще одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.