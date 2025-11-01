На фронті понад 80 боїв за добу: майже половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 1 листопада, на фронті від початку доби зафіксовано вже 81 бойове зіткнення. Більше третини з них відбулися на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

У Генштабі поінформували, що російські загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Ходине, Бобилівка, Біла Береза, Старикове, Студенок, Бруски, Бунякине Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню. Наші оборонці провели успішні пошуково-ударні дії, зайняли позиції, на окремих ділянках просунулись близько 200 метрів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три спроби противника просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Сили оборони вже відбили десять ворожих атак, ще одна атака триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Дотепер бої тривають у семи локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Рибне та в бік Данилівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога поблизу Щербаків, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили однин ворожий штурму в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.